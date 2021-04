De politie heeft donderdagavond een van de grootste crystal meth-labs van Nederland gevonden in een loods op een bedrijventerrein in Arnhem. Met de productie in het lab zijn volgens een woordvoerder van de politie zeker vele miljoenen euro’s omgezet. Toen de Dienst Speciale Interventies van de politie binnenviel lagen er bergen crystal meth met een straatwaarde van miljoenen euro’s op tafel. Een man is donderdagavond gearresteerd.