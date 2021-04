PvdA-leider Lilianne Ploumen wilde vrijdag niet expliciet zeggen dat ze samenwerking met VVD-leider Mark Rutte in een kabinet uitsluit. Haar partij zegde vorige week donderdag het vertrouwen in hem op, na een lang en fel debat over zijn geloofwaardigheid. Het is volgens Ploumen nu aan hem dat vertrouwen te herstellen. „Dat is niet een probleem van ons, maar van Mark Rutte.”