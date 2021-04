De producentenprijzen in China zijn in maart in het snelste tempo gestegen sinds juli 2018, geholpen door de grote binnenlandse vraag en de stijgende brandstofprijzen. Dat toont wederom aan dat het herstel van de op een na grootste economie ter wereld aan vaart wint. Verder bleek ook dat de inflatie was opgelopen na twee maanden van prijsdalingen.