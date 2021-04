Sony klimt op hogere Japanse beurs na Netflix-deal

Het aandeel Sony behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers reageerden verheugd op de grote deal die het Japanse elektronicaconcern heeft gesloten met het Amerikaanse Netflix. De hoop dat Japanse bedrijven de komende weken met goede resultaten en vooruitzichten zullen komen, zorgde daarbij voor een positieve stemming op de beursvloer in de Japanse hoofdstad. Elders in de Aziatische regio lieten de belangrijkste beursgraadmeters verliezen zien.