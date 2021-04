Webwinkelbedrijf Amazon lijkt geen vakbond te hoeven accepteren in zijn distributiecentrum in Bessemer in de staat Alabama. Na het tellen van bijna de helft van de stemmen heeft minder dan een derde van de werknemers voor lidmaatschap van de vakbond gestemd. In de Verenigde Staten is invloed van een vakbond niet afhankelijk van of er enkele medewerkers lid zijn, maar wordt dit per bedrijf of vestiging geregeld.