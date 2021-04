Al meer dan 50.000 registraties voor coronavaccin op Curaçao

Op Curaçao hebben inmiddels meer dan 50.000 mensen zich geregistreerd voor een vaccinatie, zo meldde de Curaçaose overheid. Dit is een mijlpaal in de strijd tegen Covid-19. Het aantal coronabesmettingen op Curaçao is de laatste dagen flink gestegen. Omdat dat tot grote problemen in het ziekenhuis leidde, riep de overheid de bevolking op zich zo veel mogelijk te registreren. Meer dan 120.000 volwassenen kunnen zich aanmelden voor vaccinatie.