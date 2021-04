Ondanks oproepen tot kalmte door de politieke leiders, was het donderdagavond opnieuw onrustig in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Relschoppers gooiden stenen, vuurwerk en molotovcocktails naar de oproerpolitie, die het waterkanon inzette en de menigte uit elkaar joeg. Een dag eerder was een bus in brand gestoken.