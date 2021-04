ANBO pleit voor snelle en goede voorlichting over AstraZeneca

Ouderenorganisatie ANBO vindt dat er snel goede en eenduidige voorlichting moet komen over het AstraZeneca-vaccin. „De onduidelijkheid door het stoppen, weer opstarten en daarna deels weer stoppen met dit vaccin zorgt voor onrust. Het is van het grootste belang dat 60-plussers, die nog wel zullen worden ingeënt met AstraZeneca, vertrouwen hebben in het vaccin. Dit lukt alleen als er goede antwoorden komen op vragen als: wat zijn de risico’s, hoe groot is dat, hoe herken ik bijwerkingen en wat moet ik dan doen?”