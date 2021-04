Techfondsen in trek op beurs, verzekeraars uit de gratie

Techfondsen als Philips en ASML waren donderdag in trek op de beurs in Amsterdam, terwijl financiële aandelen als Aegon en ASR het moesten ontgelden. Beleggers keken vooral naar de notulen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). Daaruit kwam naar voren dat de centrale banken vooralsnog weinig zien in een te vroege afbouw van hun stimuleringsmaatregelen voor de economie, waardoor de rentes op de financiële markten waarschijnlijk nog lang op een laag niveau blijven.