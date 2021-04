De Partij voor de Dieren in de Amsterdamse gemeenteraad heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de vergoeding die de directeur van dierentuin Artis kreeg in 2019. Rembrandt Sutorius kreeg in dat jaar 204.001 euro en dat ligt boven de Wet Normering Topinkomens waar medewerkers van bedrijven zich aan moeten houden als ze subsidie krijgen van de gemeente Amsterdam.