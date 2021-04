OM: ‘Verdachte moord ex-militair stal medicijnen van kennis’

De 48-jarige Hala E. uit Luton (Engeland), verdacht van de moord op de 49-jarige oud-militair Marcel Hoogerbrugge in Hoogeveen in december 2017, gebruikte volgens het Openbaar Ministerie voor haar daad medicijnen die zij had gestolen van een hulpbehoevende vrouw in Meppel. Dat meldde justitie donderdag op de eerste zittingsdag van de strafzaak bij de rechtbank in Assen. Vrijdag maakt het OM de strafeis bekend en komt de verdediging aan het woord.