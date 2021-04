Grote bedrijven in Nederland hebben in de afgelopen twee jaar 370 vluchtelingen in dienst genomen. Ze konden bijvoorbeeld aan de slag bij ABN AMRO, Arcadis, Dura Vermeer, Philips en Rabobank. Ook uitzendorganisaties als Randstad en ManpowerGroup spanden zich in voor vluchtelingen. Zo heeft Randstad in Nederland 700 vluchtelingen op weg geholpen met het vinden van een baan.