Testen wordt gratis voor grenspendelaars Nederland-Duitsland

Nederlanders en Duitsers die zeer regelmatig de grens passeren vanwege werk, school of sociale contacten kunnen vanaf vrijdag gratis een coronasneltest laten doen. De verplichte sneltest die Duitsland sinds begin deze week van grenspendelaars eist kost tussen de 75 en 90 euro en is maar beperkt geldig. Een gezin met middelbare scholieren die aan de andere kant van de grens naar school gaan was daardoor honderden euro’s per week kwijt. Daarom hebben de overheden aan weerszijden van de grens ingegrepen, zegt burgemeester Anton Stapelkamp van grensgemeente Aalten in de Achterhoek.