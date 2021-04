De kinderrechter in Den Bosch heeft een 16-jarige jongen uit Nuenen een werkstraf van 120 uur opgelegd, waarvan 60 uur voorwaardelijk, voor het meedoen aan de avondklokrellen in Eindhoven op 24 januari. In het centrum van Eindhoven werd toen door een grote groep vernielingen aangericht, geplunderd en geweld gepleegd tegen de politie.