De Noord-Ierse regering is donderdag in spoedberaad bijeengekomen na onlusten naar aanleiding van vooral de brexit. In de afgelopen dagen zijn 55 agenten gewond geraakt bij rellen die de spanning tussen de pro-Britse gemeenschap en de Ierse republikeinen steeds verder opdrijft. De onderling ook verdeelde regioregering heeft opgeroepen het straatgeweld te stoppen.