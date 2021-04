Sneakermarktplaats StockX heeft 255 miljoen dollar opgehaald bij investeerders. Daarmee is het Amerikaanse bedrijf, met ook een vestiging in Eindhoven, nu 3,8 miljard dollar waard. Omgerekend is dat 3,2 miljard euro. StockX zou zich voorbereiden op een beursgang die mogelijk later dit jaar al plaatsvindt.