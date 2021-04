Het aantal jongeren in de gesloten jeugdzorg is vorig jaar voor het derde jaar op rij gedaald. Afgelopen jaar zaten er 1366 jongeren in de zogeheten JeugdzorgPlus, de zwaarste vorm van jeugdzorg in een inrichting. Dat komt neer op een daling van zo’n 20 procent vergeleken met een jaar eerder, maakte Jeugdzorg Nederland bekend.