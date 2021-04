Het nieuwe kabinet moet bij het inrichten van Nederland en het verdelen van de schaarse ruimte keuzes maken die toekomstbestendig zijn. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. In het verleden is grond en ruimte voornamelijk gebruikt voor economisch gebruik, zoals intensieve veehouderij. „Juist nu Nederland voor zulke grote opgaven staat, begint zich dit steeds meer te wreken.”