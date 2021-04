Overnamegeruchten stuwen KPN, AEX boekt kleine winst

KPN behoorde donderdag tot de grote winnaars op het Damrak. Berichten dat twee buitenlandse investeringsfondsen een overnamebod voorbereiden op het Nederlandse telecomconcern stuwden de koers van het aandeel. De Europese markten lieten overwegend kleine winsten zien. Een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in februari zorgde voor enig optimisme over het herstel van de coronacrisis. Ook herhaalde de Federal Reserve (Fed) in de notulen van zijn laatste beleidsvergadering dat de Amerikaanse rente nog lang laag zal blijven.