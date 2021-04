De eerste concerten voor publiek na een half jaar in het Concertgebouw in Amsterdam waren donderdagochtend binnen tien minuten uitverkocht. De concerten van het Concertgebouworkest op vrijdagavond 16 april en van het Radio Filharmonisch Orkest op zondagochtend 18 april maken deel uit van het programma Testen voor toegang, een proef met het weer beperkt toelaten van publiek in de zalen.