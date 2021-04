In het zuiden van Limburg hebben zich sinds woensdagnacht acht aardbevingen voorgedaan, zes daarvan rond Voerendaal, de andere twee bij Heerlen en Hoensbroek. Ook in het nabijgelegen Aken in Duitsland is donderdagochtend een aardschok gemeten. Volgens het KNMI hadden de schokken een kracht variërend van 1.0 tot 1.8. De beving in Aken had een kracht van 2.1.