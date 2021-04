Verkeer bleef in 2020 onveilig voor voetgangers en tweewielers

Het aantal verkeersslachtoffers nam vorig jaar af omdat het door coronamaatregelen rustiger was op de weg, maar dat was niet echt te merken bij voetgangers, fietsers, brommers en andere tweewielers. In deze groep kwetsbare verkeersdeelnemers was amper een daling te zien. Dat meldt verkeerskundig ICT-bureau VIA, die jaarlijks verkeersongevallen in kaart brengt aan de hand van gegevens van de politie en verzekeraars, na berichtgeving in het AD.