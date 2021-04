KPN klimt op groen Damrak na overnameberichten

Het aandeel KPN werd donderdag hoger gezet op de Amsterdamse beurs. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal bereiden twee buitenlandse investeringsfondsen een overnamebod voor op het Nederlandse telecomconcern. De Europese beurzen gingen licht vooruit. Een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in februari zorgde daarbij voor optimisme over het economische herstel. Daarnaast verwerkten beleggers nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve (Fed), waarin de centrale bank herhaalde dat de rente zeker tot 2023 dicht bij nul zal blijven.