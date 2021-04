Sylvana Simons van de eenmansfractie BIJ1 is donderdagochtend als eerste fractievoorzitter in gesprek gegaan met de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink. Het is volgens de politica van belang dat politiek Den Haag snel begint met de omslag naar een nieuwe bestuurscultuur. „Ik zou toch beginnen bij de grote schoonmaak”, zegt Simons daarover.