De aandelenbeurs in Tokio is donderdag licht lager geëindigd. Een scherpe stijging van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad en in Osaka wakkerde de zorgen aan over nieuwe maatregelen om het virus in te dammen. Een nieuwe verkorting van de openingstijden van restaurants en winkels zou het economische herstel kunnen vertragen. Ook nemen de zorgen toe over het trage tempo van het vaccinatieprogramma in Japan.