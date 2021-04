De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het tempo waarin het obligaties opkoopt in het kader van zijn steunprogramma tegen de coronacrisis vorige week bijna gehalveerd. Dit omdat het in veel landen paasvakantie was. De centrale bank was in de week tot en met 2 april goed voor 10,6 miljard euro aan aankopen. In de weken ervoor ging het om bedragen van ongeveer 20 miljard euro, zo staat in een verklaring.