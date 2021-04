Welke partijen ook in een nieuw kabinet stappen, ze zullen hun onderlinge afspraken niet in een dichtgetimmerd regeerakkoord moeten vastleggen. Dat zegt de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink. Het gesprek over een onafhankelijke Tweede Kamer en een meer transparante bestuursstijl vraagt volgens hem ook om een ander regeerakkoord.