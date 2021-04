Nederlandse EMA-expert: niet onverwacht dat er bijwerkingen zijn

Dat er bijwerkingen bij een coronavaccin aan het licht komen, zoals bij het coronavaccin van AstraZeneca, is op zich niet onverwacht. Dat zegt Sabine Straus. De Nederlandse is voorzitter van de veiligheidscommissie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). „We zijn op grote schaal vaccins aan het toedienen aan veel gezonde mensen. Het lastige is dat we soms dingen langs zien komen. Soms gebeuren die bij toeval en soms, zoals nu, als mogelijke bijwerking van het vaccin.”