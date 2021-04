Het lukt vakbond FNV maar niet om tot cao-akkoorden te komen met verschillende bedrijven in de Rotterdamse haven. Voor de circa vijftig medewerkers van tankterminal HBTT in de Botlek is de maat vol. Zij stellen een ultimatum en bereiden ondertussen acties voor. De circa 650 medewerkers van twee sjorbedrijven wachten op hun beurt op het resultaat van een nieuwe ronde onderhandelingen op 8 en 13 april.