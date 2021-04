Kamervoorzitter Khadija Arib wil kijken of bodes, beveiligers en andere Kamermedewerkers wel genoeg verdienen. Dat zegt ze in het debat over het Kamervoorzitterschap. Arib doet nogmaals een gooi naar de voorzittershamer, maar moet strijden tegen twee andere kandidaten: D66-Kamerlid Vera Bergkamp en PVV’er Martin Bosma.