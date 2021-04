De Beierse premier Markus Söder wil dat zijn deelstaat extra vaccins inslaat en dat hij daarvoor 2,5 miljoen doses in Rusland kan kopen. Beieren is al in onderhandeling met de Russische leveranciers van Spoetnik-V. Söder zegt dat de vaccins voor gebruik wel moeten worden goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA, maar hij verwacht hoe dan ook pas leveringen van Spoetnik-V in juli.