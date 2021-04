Beleggers in New York deden woensdag bij opening rustig aan nadat ze een dag eerder ook al een adempauze inlasten. De blik is gericht op de Federal Reserve. De koepel van Amerikaanse centrale banken publiceert tijdens de beursdag de notulen van zijn laatste beleidsvergadering. Daaruit hopen investeerders iets op te kunnen maken over de strategie van de Fed als de economie door het snelle herstel mogelijk overkookt.