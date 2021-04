De Hermitage in Amsterdam is heel blij dat het museum tijdens de Museumweek eind deze maand drie dagen open mag. „We hebben ons met graagte aangemeld om mee te doen met de pilot”, zegt een woordvoerder. Het kabinet houdt deze maand proeven in onder meer dierentuinen, podia en musea, waar een beperkt aantal bezoekers naar binnen mag met een gereserveerd tijdslot en een negatieve coronatest.