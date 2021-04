Voorjaar op de volkstuin

Op een volkstuin is afkijken niet verboden. „Als ik niet weet hoe ik iets aan moet pakken, spiek ik even bij de buren”, vertelt Ursula Six (47), die vorig jaar met een tuintje begon. Vaak hoeft dat niet eens: er is altijd wel een tuinder in de buurt die graag met advies komt.

Volkstuinen zijn in trek. „Wij hebben er op het moment maar 2 of 3 vrij, van de 170”, vertelt Kees van Halum (74), tweede penningmeester van de volkstuinvereniging in Oudewater. „De laatste jaren komen er meer vrouwen bij”, signaleert hij. Duur is het in Oudewater niet, een tuin: 40 euro per jaar. In sommige streken van het land betaal je wel 1000 euro (zie kader: ”In de rij voor een volkstuin”).

Van Halum tuint zelf al dertig jaar op het complex aan de noordkant van het stadje. „Daarvoor had ik een tuin bij familie op het erf.” Hij heeft eigenlijk vier tuinen, van elk zo’n 120 vierkante meter. „Dat lijkt misschien veel, maar onze kinderen eten er ook van mee. En ik verbouw ook veel aardappels.”

Six begon vorig jaar met een halve tuin, als verrassing voor haar partner. „Hij heeft altijd in de stad gewoond, maar houdt erg van de natuur.” Die tuin ligt op een mooi plekje, aan het water. „Daar gaan we ’s avonds weleens zitten.” Het tuinieren beviel hen goed. Daarom huurden ze er nog een halve tuin bij, aan de overkant van het pad. „Voor de grote planten, zoals courgettes en meloenen.”

Mieni van der Klis (72) en haar man hebben twee naast elkaar gelegen tuinen. „Die hebben we gehuurd toen we een jaar of acht geleden naar Oudewater verhuisden. We wonen in een appartement. Daar heb je alleen een balkonnetje. Ik ben heel blij met m’n tuin. Mijn man en ik komen hier elke dag wel, zomer en winter.”

Ze laat haar kas zien, met flinke bloemkoolplanten en een ton met witlof, afgedekt met een deken. „Veel lekkerder dan uit de winkel.” In de kas staan ook een paar tuinstoelen en een gaskacheltje. „Daar drinken we koffie, voor de coronatijd vaak ook met een van de andere tuinders. De thermoskan neem ik mee van huis.”