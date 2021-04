Bondskanselier Angela Merkel wil dat heel Duitsland in een strenge nationale lockdown gaat. Ze wil in een korte periode zo veel mogelijk activiteiten in heel het land lamleggen, omdat volgens haar daarmee de stijging van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames tot staan kan worden gebracht. Het zou onder meer gaan om nieuwe schoolsluitingen en uitgaansverboden.