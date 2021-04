OM eist 6 jaar cel in zaak drillrapruzie Scheveningen

De officier van justitie heeft bij de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van zes jaar geëist tegen Rotterdammer Kevin A. (20). Hij is een van de verdachten van de gewelddadige confrontatie tussen Amsterdamse en Rotterdamse drillrapgroepen bij de Pier in Scheveningen. Justitie verdenkt A. van voorbereidingshandelingen van moord of doodslag, omdat hij op 10 augustus vorig jaar een vuurwapen zou hebben meegenomen naar Scheveningen.