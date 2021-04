Prosus wil miljarden ophalen met verkoop deel Tencent-belang

Techinvesteerder Prosus wil tot ruim 12 miljard euro ophalen met de verkoop van een deel van zijn belang in het grote Chinese techbedrijf Tencent. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf, dat een notering heeft op de beurs in Amsterdam, doet 2 procent van de aandelen van Tencent in de verkoop. Daarna heeft de investeerder nog altijd 28,9 procent van de aandelen in handen. Prosus heeft met Tencent afgesproken de komende drie jaar zijn belang niet verder af te bouwen.