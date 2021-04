Artsen manen pensioenfondsen: stop met fossiel, wapens en tabak

Pensioenfondsen van zorgpersoneel moeten stoppen met investeringen in de fossiele industrie, wapens en tabak, vindt een groep medici. De zorgmedewerkers hopen met een petitie hun pensioenfonds over te halen om bijvoorbeeld zo snel mogelijk op te houden met beleggen in bedrijven die „aantoonbaar niet handelen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs”. Zo lang ze dat nog wel doen, moeten de fondsen zulke bedrijven dwingen tot verandering, vinden de artsen en andere zorgmedewerkers.