De dienstensector in de eurozone, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en toerisme, heeft in maart verder herstel laten zien van de coronapandemie. Dat is te danken aan optimisme over de vaccinaties tegen het virus en de geleidelijke versoepeling van de beperkende coronamaatregelen in verschillende landen. Wel is er nog steeds sprake van lichte krimp van de bedrijvigheid.