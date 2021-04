Jeugdartsen en psychiaters: laat kind nooit tolken in spreekkamer

Jeugdartsen en psychiaters roepen andere zorgprofessionals op om kinderen nooit als tolk voor hun ouders in te zetten. „Ouders zijn er om het kind te helpen en niet andersom”, zegt psychiater Forugh Karimi. Hij waarschuwt voor verstoring van de persoonlijkheidsontwikkeling als kinderen en ouders van rol wisselen. Want dat is in feite wat er gebeurt wanneer een kind voor een ouder moet vertalen wat een arts vertelt, stellen ook de Johannes Wier Stichting (JWS) voor gezondheidszorg en mensenrechten, AJN Jeugdartsen Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.