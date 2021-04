De tweede dag van het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met Ridouan Taghi (43) als hoofdverdachte, is kort na 10.00 uur begonnen in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Woensdag, vrijdag en maandag gaat de rechtbank verder met het verhoor van kroongetuige Nabil B. De rechtbank maakte daar op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling op 22 maart al een begin mee.