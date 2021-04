Beleggers nemen adempauze na nieuw record AEX

Beleggers op de Amsterdamse beurs hebben woensdag een adempauze genomen na het nieuwe slotrecord van de AEX-index een dag eerder. Het sterke Amerikaanse banenrapport, het grote investeringsplan van de Amerikaanse overheid en de betere economische vooruitzichten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zorgden in de afgelopen dagen voor optimisme op de beursvloeren. De kwartaalcijfers van de bedrijven, die in de komende weken naar buiten komen, moeten nu aantonen of de hoge koerswaarderingen van de aandelen gerechtvaardigd zijn.