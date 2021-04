De winterstorm die in de Amerikaanse staat Texas voor veel kou en sneeuw zorgde en de olie- en gasindustrie daar tijdelijk stillegde, kost Shell 200 miljoen dollar. Het Brits-Nederlandse bedrijf denkt dat de aangepaste winst in het eerste kwartaal daardoor zal worden geraakt. Verder paste Shell zijn productieverwachtingen voor olie en gas in het eerste kwartaal naar boven toe bij.