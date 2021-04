‘Maatregelen VS zitten Europese vaccinmakers dwars’

Omdat de Verenigde Staten toeleveranciers van vaccinproducenten dwingen eerst de Amerikaanse orders te voldoen, komen bedrijven die elders willen produceren in het nauw. De hele wereldwijde toeleveringsketen is daardoor in de war, heeft topman Florian von der Mülbe van de Duitse vaccinmaker CureVac gezegd in een interview in de Rheinische Post. In die Duitse krant zei hij ook dat hij nog altijd hoopt dat het CureVac-vaccin tegen het coronavirus dit kwartaal wordt toegelaten in Europa.