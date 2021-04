Hoofdrol voor Toshiba op Japanse beurs na overnamebod

Op de beurs in Tokio was woensdag een hoofdrol weggelegd voor Toshiba. Het Japanse elektronicaconcern heeft een overnamebod ontvangen van ongeveer 20 miljard dollar van investeerder CVC Capital Partners die het bedrijf van de beurs wil halen. De stemming op de belangrijkste Aziatische markten was verder terughoudend. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke opmars op de wereldwijde beurzen en keken uit naar de kwartaalcijfers van de bedrijven.