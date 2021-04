Provincie Limburg wil latere inenting voor mensen met antistoffen

De provincie Limburg wil dat mensen met antistoffen tegen het coronavirus in hun bloed later worden gevaccineerd. Zij zijn immers meer immuun voor het virus. De Limburgse gedeputeerde Robert Housmans (Zorg) doet die oproep naar aanleiding van een woensdag gepresenteerd onderzoek van de beide Limburgse GGD’en en Maastricht UMC+ in opdracht van de provincie. Daaruit blijkt dat eind vorig jaar gemiddeld zo’n 20 procent van de Limburgers antistoffen in het bloed had. Een percentage dat volgens onderzoeksleider Christian Hoebe van de GGD ZuidLimburg en Maastricht UMC+ inmiddels 25 procent bedraagt.