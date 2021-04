GrandVision, bekend van optiekketen Pearle, trekt ook in hoger beroep aan het langste eind in zijn juridische gesteggel met het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica. Dat bedrijf wilde graag inzage in bepaalde vertrouwelijke documenten van GrandVision, maar het gerechtshof in Amsterdam heeft de vordering afgewezen. Eerder kwam een lagere rechter al tot hetzelfde oordeel.