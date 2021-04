De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, zijn „voorzichtig opgetogen” over het plan van het kabinet om steeds meer coronamaatregelen los te laten. Deze nieuwe ‘routekaart’ maakt geleidelijk meer mogelijk in de samenleving. „Het is een realistisch, goed doordacht plan”, zei voorzitter Hubert Bruls dinsdag na afloop van het beraad.