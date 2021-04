Verplichte waarschuwing op product met sint-janskruid om risico’s

Op producten waarin sint-janskruid is verwerkt, komt verplicht een waarschuwingstekst te staan over de gezondheidsrisico’s. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zal dat doen via het reeds aangepaste Warenwetbesluit Kruidenpreparaten, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ook zal ze nagaan of er een (beperkt) verbod moet komen op het gebruik van sint-janskruid in kruidenpreparaten. Daarnaast gaat ze op Europees niveau bekijken of een beperking van de toepassing van het kruid mogelijk is.