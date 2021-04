Chipbedrijven hebben de AEX dinsdag naar een nieuwe recordhoogte geleid. De toeleverancier voor halfgeleiderindustrie Besi presenteerde opbeurende kwartaalcijfers en nam in zijn kielzog ASMI mee richting flinke winsten. Ook elders in Europa was het sentiment overwegend positief, mogelijk als reactie op een positief banenrapport uit de Verenigde Staten.